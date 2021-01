WhatsApp. Esiste un’estensione in grado di spiare gli utenti dell’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo. Tutte le informazioni

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea che più di tutte ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare. Proprietà del colosso Facebook Inc., è ormai uno strumento di uso quotidiano. Rivoluzionaria perchè, tramite essa, non è solo è possibile scambiare messaggi di testo ma anche immagini, video e file audio istantanei, si può condividere la propria posizione, scambiare documenti e informazioni di contatto, sia tra due soli utenti, sia in gruppi più ampi di persone.

Al momento sta subendo una fortissima concorrenza da parte di Telegram e Signal che, pur condividendo le funzioni base, offrono caratteristiche aggiuntive e migliorate (come per esempio la possibilità di impostare un timer per l’autodistruzione dei messaggi che si eliminano da soli una volta visualizzati dal destinatario). Inoltre, i nuovi termini e condizioni di WhatsApp, hanno preoccupato gli utenti che sono migrati verso altre piattaforme, allarmati per la salvaguardia della propria privacy .

Whatsapp. L’estensione per tenere d’occhio gli altri utenti

Proprio la privacy è l’oggetto di un’estensione di WhatsApp che permetterebbe di spiare altri utenti iscritti. Basterà avere accesso a App Store o Play Store e il gioco è fatto. L’app in questione si chiama WhatsTracker ed è totalmente gratuita. Vi consentirà di tracciare i movimenti di un contatto che selezionerete, ma non solo.

Vi verrà inviata una notifica ogni qual volta la persona che vorrete spiare entrerà o uscirà dall’applicazione di messaggistica più famosa del mondo. Non sarà possibile ingannarvi con la frase: “Scusa, non ero collegato” – saprete sempre benissimo se si tratta di una bugia o meno.

Altre estensioni tipo Wossip Tracker, vi avvertiranno addirittura di altri cambiamenti come, ad esempio, quello relativo all’immagine del profilo o dello stato. Attenti però: non abusate di questi ulteriori strumenti; bisogna lasciare agli altri il beneficio del dubbio e la libertà di gestire la propria vita (reale o virtuale) come meglio credono.