Michele Bravi e Francesco Centorame: un bacio che salva

Una bellezza delicata e sconvolgente pervade l’ultimo videoclip di Michele Bravi. Sul set, anche Francesco Centorame, ex star di Skam e de Gli anni più belli.

È disponibile a partire dalle 14 di questo pomeriggio il videoclip di Mantieni il bacio, ultimo singolo di Michele Bravi, che anticipa l’album La geografia del buio. Come intuibile dal titolo, la canzone tratta il tema del bacio, letto come gesto vulnerabile dall’intrinseca forza salvifica. Sul set del videoclip, Michele Bravi è affiancato da Francesco Centorame, attore cinematografico e teatrale, noto al grande pubblico per il ruolo di Elia Santini nel remake italiano di Skam.

Michele Bravi e Francesco Centorame, la magia di un bacio

Attraverso un sapiente uso della telecamera, il videoclip di Mantieni il bacio narra la fragilità unica e disarmante di una storia d’amore che si eleva ad ancora di salvezza per il protagonista (Michele Bravi). L’amore tra Bravi ed il personaggio interpretato da Centorame, felice ed innocente nei primi istanti del video, è messo a dura prova dalle insicurezze e dalle paure, rappresentate magistralmente come una stanza chiusa, nella quale il cantante si ritrova isolato ed avvolto in una densa coltre di nebbia. La paura soffocante di chi è rinchiuso nella propria mente e non riesce ad uscirne pervade buona parte del videoclip, ma infine Centorame riesce nel disperato tentativo di sfondare la porta e ad entrare nella stanza. «È solo l’amore – canta dunque Bravi – che ci salva dalla ferita del mondo».

Mantieni il bacio e La vita breve dei coriandoli, singolo presentato lo scorso maggio ad Amici, anticipano l’album La geografia del buio. Il progetto si prospetta un concept album alla vecchia maniera, imperniato sul tema del buio, non solo come convivenza con lo stesso, ma anche e soprattutto come suo superamento, verso un’ipotetica via di salvezza.