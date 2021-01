Morte Covid: una nuova giovane vittima, aveva solo ventotto anni

Laura Gentry è la nuova vittima di morte Covid, dopo un’agonia in ospedale si è spenta lo scorso 17 gennaio. Cosa è successo?

Era stata ricoverata la notte di capodanno con dolori addominali ed il tampone era risultato positivo. Laura Gentry si è spenta il 17 gennaio, dopo venti giorni di agonia al James Paget University Hospital di Great Yarmouth. La giovane vittima di morte Covid aveva solo ventotto anni ed era un’operatrice sanitaria di Kessingland, nella contea inglese di Suffolk. Secondo quanto riporta il quotidiano The Mirror le sue condizioni sarebbero poi peggiorate, al punto da richiedere l’assistenza di un ventilatore per poter respirare e il trasferimento nel reparto di terapia intensiva, fino al giorno della sua morte.

Laura Gentry, una nuova vittima di morte Covid

La notizia del decesso di Laura Gentry è arrivata dal suo ragazzo, sconvolto per l’accaduto. I due si sarebbero dovuti sposare tra poco. Insieme alla sorella della vittima, stanno raccogliendo fondi tramite la pagina Just Giving per coprire le spese per il funerale. Attraverso i social sono arrivati messaggi di cordoglio da parte di tanti cari che conoscevano la bontà di Laura. Quest’ultima negli ultimi giorni aveva lasciato un messaggio sul web affermando: “Non potrei augurare quello che sto passando io neppure al mio peggior nemico”. Il 2 gennaio, un altro post quando già si trovava in ospedale: “Questa notte ho dormito sei ore. Avevo dolori ovunque. Incrociamo le dita per qualche risultato oggi e poi forse potrò tornare a casa”.

Il Covid anche questa volta non ha guardato in faccia nessuno portandosi via un’altra giovane vittima. Il nemico invisibile è ancora troppo presente.