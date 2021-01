Montesano conferma le posizioni sul Covid: “Mi augurano persino la morte”

L’attore Enrico Montesano conferma le posizioni critiche contro le misure del governo per contenere il Covid ed esprime alcune idee in merito alla pandemia.

Nè negazionista, nè no vax. Enrico Montesano ritiene di non negare nulla. Ma tuttavia conferma la posizione netta in tema Covid.

In un’intervista a La Verità ribadisce il punto di vista critico in merito alle misure messe in atto dal governo per contenere l’emergenza. L’attore e regista, classe 1966, parla di presunte verità dietro la pandemia. Idee che lo hanno portato al titolo di negazionista.

“Non ne posso più di questa parola, la trovo inappropriata. Casomai i negazionisti sono quelli che negano la realtà delle cose, non chi la difende o la diffonde. E poi è un termine nato per l’Olocausto, non c’entra. Comunque, se lo vuole sapere, non nego nulla”, il commento di Montesano.

Montesano non nega il virus: molti dubbi sul vaccino

Enrico Montesano non nega l’esistenza del Covid. “E’ una forma di influenza virulenta e rognosa, e se si sbagliano o ritardano le terapie causa poi rischi e pericoli per la vita”.

Da quando è scoppiata la pandemia l’attore ha lavorato tramite il web ottenendo molto successo. Tra i commenti positivi sono emerse aspre critiche: “Qualche odiatore mi augura persino la morte e mi ribolle il sangue”, racconta Enrico.

I dubbi in merito ad alcuni fatti degli scorsi mesi continuano ad assalirlo. Parla di notizie false e nonostante le tante critiche non cambia la sua posizione. Montesano si esprime anche sui vaccini. Non si reputa un No vax in quanto racconta di essersi vaccinato più volte. Tuttavia i suoi dubbi sono molti.

In particolare sostiene che se i vaccini saranno efficaci comunque una porzione di vaccinati non svilupperà la difesa. L’attore racconta di essersi molto informato, soprattutto per i figli e nipoti. Montesano poi dichiara che si vaccinerà qualora sarà il medico a consigliarlo.

Sui social l’attore pochi giorni fa ha postato un video dove legge una ricostruzione della nascita del virus e possibili collegamenti tra la pandemia e diversi soggetti.

A seguito delle dichiarazioni dell’autore i social si scatenato. Alcuni lo ringraziano per la sua chiave di lettura. Intanto su Twitter le sue esternalizzazioni vanno in tendenza.