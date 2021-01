Leonardo Pieraccioni: la preoccupazione, poi il colpo di scena

L’arte nascosta dell’attore Leonardo Pieraccioni emerge in un post inaspettato: quando sorgono i problemi bisognerebbe saperli affrontare.

Il comico ed attore fiorentino, Leonardo Pieraccioni, si è rivelato con grande sorpresa per i suoi fan. Una storiella delle sue dai tratti particolarmente entusiasmanti, è stata quella raccontata dal protagonista della celebre pellicola anni ’90: I Laureati. Dopo i suoi esordi, il cabarettista e conduttore ha successivamente ricoperto anche il ruolo di regista per molti altri film, che hanno segnato positivamente la sua carriera. Adesso Pieraccioni ci racconta della sua preoccupazione.

Leonardo Pieraccioni: risolvere i problemi è un’arte

In questi giorni l’attore toscano, utilizzando la piattaforma social di Instagram, si è mostrato apertamente di fronte ai suoi fan. Attraverso l’utilizzo di un video, Leonardo, ha esposto l’argomento principale, che sarebbe in realtà un vero problema. La situazione apparentemente difficoltosa è legata alla sua quotidianità. Anche se, da come si evolve il contenuto dei suoi post, in realtà scopriamo che si tratta di una sapiente messa in scena.

Dotato di carisma e di un forte e travolgente senso dell’umorismo, Pieraccioni ha rivolto l’attenzione sulla sua “arte di risolvere i problemi”. Tra simpatici aneddoti familiari e problemini tecnici in casa, il camino risulta divenire in un attimo il suo più acerrimo nemico. Nella didascalia in un post, dopo averle tentate tutte, il comico enfatizza le sue eterne difficoltà con il fuoco.

“L’umanità si divide tra quelli che sanno accendere il fuoco” e quelli che trovano una scusa, esordisce così, giocosamente tra un’imprecazione e l’altra, per poi ammettere con sincerità: “Ps vietato lanciarsi nei commenti nella spiegazione del metodo perfetto per accendere il fuoco: ho risolto comprandolo già acceso su Amazon“. Inimitabile.