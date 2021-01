E’ un cantautore che riempie gli stadi. Lo riconoscete dalla FOTO da bambino?

Riconoscete questo cantautore dalla foto da bambino? Oggi è famosissimo nonostante la giovane età. Di chi si tratta

Un viso un po’ imbronciato, un cappellino con visiera e lo scatto a soli due anni catturato durante una giornata di mare. Oggi è un cantautore che, sebbene sia giovanissimo, racconta l’amore e le sue mille sfumature, fa sognare migliaia di fan in tutta Italia e riempie gli stadi del nostro paese.

Nel corso del 2020 ha dovuto cancellare il suo tour che l’avrebbe visto esibirsi da Nord a Sud. Oggi è il suo compleanno. Classe 1996, a soli 25 anni ha una carriera pazzesca alle spalle e davanti a sé un futuro sfavillante. Vi diamo qualche indizio per capire di chi si tratta.

Romano, ha fatto faville nel 2018 durante il Festival di Sanremo in cui si è portato a casa il primo premio nella sezione Nuove Proposte con il brano Il ballo delle Incertezze. Ha sfiorato il colpaccio l’anno successivo arrivando al secondo posto tra i Big con la canzone I tuoi particolari (non senza suscitare qualche polemica per la vittoria di Mahmood).

Ha capito fin da piccolo che la musica sarebbe stata il suo destino. Ha iniziato a studiare pianoforte e composizione al Conservatorio Santa Cecilia a soli 8 anni. Da adolescente era già un provetto cantautore.

Avete capito chi è? Il bambino in foto è… (Cliccate su Successivo)

Leggi anche -> Fabrizio De André, la storia dietro ad “Hotel Supramonte”

Il bambino in foto è un cantautore famosissimo. Lo riconoscete?