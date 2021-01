Il cane: il pelo lucido è un indicatore della sua salute. L’alimentazione più corretta

Il cane: come fargli avere un bel pelo lucido? Tutti i consigli per mantenere in salute il vostro amico a quattro zampe

Quando si decide di adottare un cane e farlo entrare nella propria vita, è necessario capire bene che si tratta di un enorme sacrificio e che bisognerà provvedere a tutte le sue esigenze a 360°. Sarà un impegno quotidiano, prolungato per tutta la durata della vita del proprio animale domestico. Migliaia di anni di storia attestano i numerosi lati positivi che hanno reso l’amicizia tra uomo e cane indissolubile. Tuttavia, quando ne accogliamo uno nella nostra dimora, siamo completamente responsabili della sua salute e del suo benessere.

Dobbiamo garantirgli passeggiate ed esercizio fisico costante, deve avere le cure veterinarie necessarie e controlli periodici e deve seguire un’alimentazione adatta e bilanciata.

Un indicatore valido per dirci se stiamo perseguendo la via giusta è la lucidità del pelo del cane. Come ottenere che esso sia sempre in perfette condizioni?

Pelo del cane. I metodi per garantire forza e lucentezza

Per far si che i cani stiano bene e abbiano un bel pelo lucido, è necessario fare una doppia azione, dall’esterno e dall’interno. Se il vostro cane ha un manto a pelo lungo, dovrete spazzolarlo con costanza, sciogliere i nodi, utilizzare i prodotti migliori con il ph giusto per le sue esigenze.

Un pelo secco e spento potrebbe rivelare anche delle carenze nutrizionali. Bisogna scegliere dei mangimi che contengano quattro gruppi principali: proteine, vitamine, carboidrati e minerali.

I croccantini o le scatolette a basso costo che di solito si trovano al supermercato non costituiscono affatto un affarone. Vi siete mai chiesti perché abbiano un prezzo ridotto mentre altri invece comportino una spesa (a volte) anche di centinaia di euro? La risposta è una sola: si tratta di qualità.

Per garantire la salute in generale del cane e per fargli avere un bel pelo lucido, dovete scegliere gli alimenti che contengano acidi grassi omega 3 e/o omega 6 come, ad esempio, salmone o olio di pesce. Anche gli oli vegetali fanno un ottimo lavoro, come quelli derivati da semi di lino, girasole, zucca o l’olio di cocco. Basterà metterne una piccola quantità (due cucchiai massimo) nel mangime che il vostro animale domestico consuma di solito.

Il 15 / 20 % dell’alimentazione del cane dev’essere composta da frutta e verdure, fonte principale di vitamine e antiossidanti, che renderanno forte e robusto il suo pelo. Attenzione però a non esagerare con le dosi se non si vuole incorrere in problemi come diarrea e vomito.