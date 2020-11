Mani e piedi freddi: cause e rimedi naturali

Nella stagione invernale capita molto spesso di avere mani e piedi freddi. Ma questa sensazione può essere provocata da diversi fattori. Scopriamo alcune delle possibili cause ed i modi naturali per poterle contrastare.

La sensazione di avere mani e piedi freddi è molto ricorrente, specie durante l’inverno. Alcune persone però, avvertono questo sintomo indipendentemente dalla temperatura dell’ambiente esterno e dal periodo dell’anno.

Accade spesso infatti, che chi soffre di questo disturbo tende a non dargli troppa importanza, pensando che sia legato a qualcosa di fisiologico. Ma in realtà non è sempre così! Può trattarsi in alcuni casi di un sintomo legato ad un problema di salute. Soprattutto se rimane costante nel tempo, non va mai sottovalutato.

Scopriamo insieme le cause più comuni così che tu possa riconoscerle più facilmente.

Cause del raffreddamento di mani e piedi

La causa più comune che provoca il raffreddamento delle mani e dei piedi è ovviamente quella della mancanza di calore, legata alle temperature molto basse dell’ambiente esterno. In questo caso si tratta di una sensazione normale e fisiologica, poiché il nostro corpo per mantenere una corretta temperatura a livello cerebrale deve risparmiare sangue. Va per questo a ridurre l’afflusso di sangue nelle zone periferiche del nostro corpo, per l’appunto quelle di mani e piedi, per dare vantaggio agli organi più importanti.

Altra causa molto comune è quella legata a problemi di circolazione del sangue. Se hai una scarsa circolazione del sangue, quest’ultimo non riuscirà a raggiungere piedi e mani regolarmente. Molto spesso una cattiva circolazione del sangue è legata ad uno stile di vita sedentario.

Ansia e stress. In questo caso, un eccessiva ansia o un forte stress possono provocare una sensazione di freddo poiché influiscono sul ritmo del respiro. Di conseguenza, si rende difficoltoso l’afflusso del sangue nelle estremità del corpo.

Il fumo è un altro fattore che aumenta la possibilità di soffrire di mani e piedi freddi poiché riduce la quantità di globuli rossi trasportati dal sangue. Sei sei un fumatore avrai più possibilità si avere questi sintomi.

Tra le cause di natura patologica compare invece la sindrome di Raynaud. La si può riconoscere poiché ha un elemento caratterizzante: le punte delle dita diventano doloranti e di colore bluastro.

Altra causa patologica può essere quella legata all’anemia, ossia ai livelli di ferro bassi o a delle forme di diabete. In caso di diabete si tratta di una complicanza comune della malattia, dovuta ad un persistente innalzamento del glucosio nel sangue. In questi casi oltre alla sensazione di freddo, si ha l’aggiunta di intorpidimento o formicolio delle dita.

Ciò che conta è però che, in tutti i casi elencati (eccetto le patologie) ci sono dei rimedi naturali molto efficaci da poter utilizzare. Scopriamo di cosa si tratta.

Tutti i rimedi naturali

Innanzitutto sarebbe bene prendersi cura delle proprie mani e dei propri piedi utilizzando dei tessuti che siano sufficientemente caldi. Le temperature invernali sono molto rigide ed è opportuno coprire le zone interessate prestando attenzione.

Per migliorare la tua circolazione, che come abbiamo detto è molto spesso legata ad un cattivo stile di vita, troppo sedentario, pratica attività fisica. Che si tratti di una passeggiata o di una pausa di qualche minuto dopo ore passate sulla scrivania, non importa, fallo comunque! Anche semplicemente compiere dei movimenti rotatori per braccia e gambe o sgranchirti facendo due passi nella stanza, riattiverà la tua circolazione, portandoti un enorme sollievo.

Preparati una buona tisana allo zenzero. Lo zenzero, tra i suoi vari benefici, è considerato estremamente valido per il suo potere riscaldante. Quindi, grattugia dello zenzero fresco e tienilo in infusione per qualche minuto in acqua bollente. Aggiungi se preferisci, una spruzzata di limone o un pizzico di cannella.

Utilizza delle spezie. Per aiutare la tua circolazione, le spezie che ti consigliamo sono il peperoncino fresco ed il tabasco. Si tratta di spezie che riescono a generare una vera sensazione di calore. Il caffè o altre bevande contenenti caffeina andrebbero invece diminuite o evitate.

Infine evita calze ed indumenti troppo elasticizzati, la tua circolazione faticherebbe a compiere il suo lavoro.

Se soffri di mani e piedi freddi, individua la causa e rimedia con queste semplici indicazioni tutte al naturale. Sentirai una sensazione di estremo sollievo ed i tuoi piedi e le tue mani ti ringrazieranno!

