Un successo travolgente ed inaspettato quello di Doc-nelle tue mani, un “Grey’s Anatomy all’italiana” che ha tenuto i suoi telespettatori incollati allo schermo per sei giovedì consecutivi. Suddivisa in due tranche -una delle quali andata in onda la scorsa primavera-, la fiction ha raccontato la storia di Andrea Fanti, primario di medicina interna a Milano, privato degli ultimi 12 anni della sua vita a causa di un tragico incidente.

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata, Luca Argentero ha condiviso alcuni scatti dal set, siglando così la fine di un percorso lungo ed emozionante insieme ad un cast d’eccezione.

Luca Argentero, i ricordi dal set

“Ultima scarrellata di ricordi, emozioni random per dirvi ancora grazie per tutto l’affetto che abbiamo ricevuto in questi mesi”

Si chiude così la prima stagione di Doc-nelle tue mani, dopo un saliscendi di emozioni durato quasi sei mesi. Con tante domande ancora senza risposta ed il dottor Fanti in una posizione davvero scomoda, il suo interprete non può che dare appuntamento al prossimo capitolo della fiction, le cui riprese – pare – cominceranno a breve.

“Sono innamorata di Doc quasi quanto sono innamorata di te” è stato il tenero commento di Cristina Marino, compagna di Argentero e madre della sua unica figlia.

