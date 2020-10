Vi è mai capitato mentre state dormendo di svegliarvi ed avere le mani addormentate ed in preda a formicolio? E vi siete mai chiesti perché accade?

Quando di notte si addormentano le mani, è una sensazione strana e molto fastidiosa. Il nostro corpo, libero da ogni difesa dopo una lunga giornata, può manifestare alcuni “sintomi” particolari. Ci si ritrova a svegliarsi di soprassalto dall’intorpidimento che poi diventa formicolio ed a sua volta leggero dolore. Ma perché succede? E soprattutto, esistono dei rimedi? La causa più comune è quella legata alla circolazione sanguigna. Generalmente infatti, i nostri arti si addormentano quando assumiamo una posizione scorretta durante il sonno e a lungo andare si impedisce al sangue di circolare liberamente. Tuttavia in altre occasioni succede per motivi che non sono collegati alla circolazione e può manifestarsi anche in altre zone del corpo come gambe o piedi. In questo caso la sensazione (un forte formicolio), senza una causa precisa, si chiama parestesia. Vediamo le possibili cause per cui si addormentano le mani.

I motivi per cui le tue mani si addormentano

Una delle cause più comuni è la sindrome del tunnel carpale. Si tratta di un problema collegato al nervo mediano, che colpisce le tre dita principali, pollice, indice e dito medio, provocando grande dolore e una difficoltà nella mobilizzazione. Si verifica una neuropatia periferica che esercita pressione sul polso, e comporta l’intorpidimento delle mani, che vanno poi a perdere sensibilità soprattutto durante la notte. Altra causa per cui si può provare quel fastidioso torpido durante la notte è soffrire di ritenzione idrica. Ovviamente si tratta di casi in cui si abbiano dei chili di troppo, si faccia poca attività fisica e si abbia un’alimentazione non bilanciata ed adeguata. Così, aumenterà il gonfiore dei nostri arti, sia inferiori che superiori ed il formicolio risulterà sempre più intenso soprattutto la notte. Un’altra causa molto comune riguarda la carenza di vitamina B. La carenza di vitamina B può portare a conseguenze importanti ed un’alimentazione scorretta è il motivo principale per cui spesso non ne raggiungiamo l’apporto sufficiente. Altre volte l’intorpidimento è invece collegato a dei lavori che magari abbiamo svolto durante il giorno. Può trattarsi ovviamente di lavori manuali diversi tra loro, dallo scrivere tante ore al computer, all’uso di attrezzi, forbici o alla pratica del cucito. I movimenti continui e ripetitivi affaticano i nervi delle mani ed il dolore sarà maggiore durante la notte, quando i muscoli ed i nervi sono completamente rilassati, andranno a scaricare con intensità maggiore la loro pressione.

Come contrastare l’intorpidimento

Ovviamente se questa sensazione è ricorrente e comporta forti fastidi o dolori, è necessario rivolgersi ad un medico che possa valutare la situazione e procedere a dei controlli mirati. Possiamo però vedere dei semplici rimedi che cambieranno notevolmente il fastidio e vi daranno una grande sensazione di sollievo. Innanzitutto partiamo dall’alimentazione. Sono 3 gli aspetti principali e prevedono l’eliminazione del sale dalla vostra dieta, mantenere una buona idratazione durante il corso della giornata e l’inclusione della vitamina B. Il sale accentua l’infiammazione e la sensazione di dolore, inoltre, aumenta la ritenzione idrica. Quindi eliminatelo o riducetelo il più possibile e bevete almeno due litri di acqua al dì. In questo modo la ritenzione idrica sarà mantenuta sotto controllo. Per quanto riguarda la vitamina B, le patate, le banane e tutte le verdure a foglia verde possono aiutarvi ad ottenere un giusto apporto.

Rimedi veloci ed immediati

Dei rimedi veloci ed immediati possono essere invece 2: prima di andare a letto immergete le mani in acqua fresca per qualche minuto, in questo modo si ridurrà la pressione e l’infiammazione, altrimenti provate a bere un cucchiaio di olio di semi di lino. Efficace antinfiammatorio, agisce in particolare sugli arti. Provate a questi due metodi che vi ridurranno il dolore e allevieranno la sensazione di intorpidimento delle mani. Chi svolge un lavoro manuale costante può infine, usare una polsiera o un tutore, così che la pressione sarà dosata nella giusta misura.

L’intorpidimento delle mani è un fenomeno molto ricorrente e comune ma può essere contrastato con questi piccoli metodi, sfruttiamoli!

