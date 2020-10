Mani secche, ecco proteggerle anche al tempo del Covid

Le mani secche sono una rogna che non fa affatto piacere. Al tempo del Covid è essenziale lavarle spesso e poi agire in modo mirato per proteggerle

Le mani oggi sono una delle parti del corpo a cui dobbiamo fare più attenzione. Al tempo del Covid sono uno dei veicoli maggiori della trasmissione del virus, ecco perché è importante curarle e lavarle.

Lavare bene e spesso le mani è una abitudine che abbiamo dovuto introdurre in questa che da alcuni mesi a questa parte è la nostra nuova vita. un cambiamento che non abbiamo di certo desiderato ma che è arrivato pensante come un macigno e al quale ci siano dovuti adattare.

Con le mani facciamo un sacco di cose, tocchiamo superfici, oggetti che molti altri hanno toccato e dunque sono diventate troppo sensibili. Importante lavarle dopo essere venuti a contatto con altri e aver toccato oggetti e superfici.

Di certo i lavaggi frequenti tendono a rovinare la nostra pelle e a renderla più secca. Ecco perché oggi le mani necessitano di maggiore attenzione e cura. Vediamo come fare.

Mani secche, ecco come rimediare

Parola d’ordine: lavarsi le mani. Questo ormai lo abbiamo imparato tutti, per proteggere noi stessi e gli altri. Ma i continui lavaggi non fanno altro che rendere secche le nostro mani. Ecco perché c’è bisogno di alcune accortezze che ci possono aiutare nel cercare di tenere lontana la tanto odiata secchezza.

Sicuramente la soluzione non è smettere di lavarle, anzi. Dopo ogni lavaggio il consiglio è quello di usare una crema idratante da applicare sulle mani. Allo stesso modo sono efficaci anche le maschere nutrienti per mani da applicare non sempre come la crema ma due volte a settimana, di sera prima di andare a letto.

In questo periodo poi arriva anche il freddo a peggiorare tutto. e allora se sentite che le vostre mani ne risentono, usate i guanti. Le riparano dal freddo evitando screpolature e secchezza.

