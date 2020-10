Federica Panicucci furiosa con Mario Balotelli: “Terribile e volgare”

Federica Panicucci attacca il calciatore Mario Balotelli, reo di aver pronunciato una battuta indecorosa e sessita durante una puntata del Grande Fratello Vip

“La frase pronunciata da Mario Balotelli? Da condannare in assoluto, terribile, volgare”. Federica Panicucci non utilizza giri di parole durante la trasmissione Mattino 5 per definire l’incresciosa battuta detta dal calciatore Mario Balotelli all’indirizzo di Dayane Mello, concorrente del reality Grande Fratello Vip. Balotelli era stato invitato per salutare il fratello Enock, anch’egli ospite della casa più famosa d’Italia; in quell’occasione ha detto della sua ex fidandata: “Mi vuole lì dentro poi dice: ‘Basta, basta fa male’.”

Una frase volgare, dal chiaro riferimento sessuale, inopportuna, che ha destato anche il disprezzo del conduttore, Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha chiesto a Dayane Mello: “Perchè non ti sei opposta? Non hai manifestato la minima reazione. Avresti dovuto almeno dire qualcosa.” La modella ha replicato: “Non avevo capito cosa stesse dicendo, ero concentrata su altro. Ho chiesto poi conferma ad Adua (Del Vesco) su cosa avesse detto. Il fatto che tu ti sia dissociato mi basta.”

Simile remora solleva la Panicucci verso le altre donne del Grande Fratello Vip: “Mi aspettavo un’alzata di scudi all’interno della casa. Le donne in particole avrebbero dovuto reagire con tempismo”.

