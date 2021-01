L’attrice e conduttrice televisiva italiana pubblica una foto sul suo profilo Instagram che lascia tutti senza parole!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Maria Carmela D’Urso è coperta solo da un asciugamano sorretto dalla mano, di cui si intravede la rossa manicure.

I capelli della famosa conduttrice sono sciolti e arricciati con il ferro per i boccoli: una capigliatura semplicemente wow!

Il make-up è fresco e luminoso: ha gli occhi più marcati, sui toni del marrone, e le labbra nude.

I followers hanno apprezzato moltissimo e le hanno lasciato più 6000 mi piace e 400 commenti in circa un’ora.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Guerra tra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini, i retroscena

Barbara D’urso è la regina della televisione, ma non solo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Barbara D’Urso, la FOTO da ventenne, la gonna è cortissima. Bellezza

La bellissima Barbara D’Urso, non è soltanto protagonista di Canale 5, ma anche del mondo dei social: su Instagram è seguita da più di 2,8 milioni di utenti.

Sulla sua pagina ufficiale condivide i servizi fotografici, i dietro le quinte dei suoi programmi tv, alcuni selfie con persone da lei amate o con altri personaggi dello spettacolo e momenti di vita quotidiana.

La conduttrice dedica anche delle cartelle in evidenza a contenuti quali la boxe, i suoi look, i viaggi, la musica, le sue attività lavorative, contenuti di altri social come Twitter o Tik Tok; ma anche momenti più personali come le sue feste di compleanno, i capodanni o i suoi amici più intimi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La D’Urso è davvero un personaggio interessante, con una personalità invidiabile e uno stile pazzesco!