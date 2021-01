Melita Toniolo, outfit intrigante e forme sinuose: magnifica – FOTO

Melita Toniolo fa impazzire tutti su Instagram: la showgirl ha postato uno scatto favoloso in cui ha mostrato la sua bellezza straordinaria.

Melita Toniolo è sicuramente una delle showgirl più amate dal pubblico del web. Dopo aver partecipato al reality ‘Grande Fratello’, la nativa di Treviso venne scelta nel ruolo di inviata per il programma ‘Lucignolo’. Nella sua carriera, “Diavolita” ha preso parte anche ad altre trasmissioni come ‘Quelli che il calcio’, ‘Paperissima’ e ‘Ciao Darwin’.

Melita è decisamente seguita sui social network, in particolare su Instagram: il suo account vanta ben 1,2 milioni di followers. La classe 1986 ama pubblicare scatti in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fisico da cardiopalma. La Toniolo, anche oggi, ha deliziato la sua platea postando una bellissima fotografia.

Melita Toniolo, outfit intrigante e forme da capogiro

Melita, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa un top molto particolare. Il pantalone nero, invece, è strettissimo. Le sue forme, nonostante siano ben coperte, fanno sognare i numerosissimi ammiratori. L’outfit è sicuramente intrigante. La bellezza del suo viso è come al solito disarmante, mentre il suo sguardo sexy manda in estasi i fan.

La foto ha già raccolto 7mila cuoricini. “Prontisssssima per la nuova puntata di @masterchef_it….Mi sono messa la prima cosa in tinta col vino”, ha scritto nella didascalia. I fan stanno inondando lo spazio dedicato ai commenti con paroline d’apprezzamento e complimenti.

Melita, qualche giorno fa, mandò in tilt il mondo dei social network pubblicando una fotografia pazzesca in cui piazzò il suo fenomenale décolleté in bella mostra.