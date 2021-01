Carlo Conti, incredibile: la seconda vita del conduttore

Carlo Conti è attualmente un amatissimo conduttore televisivo, tra i migliori dell’attuale panorama del piccolo schermo: prima però svolgeva un’altra vita

Molti personaggi del mondo della tv e dello spettacolo si occupavano di altro prima di diventare famosi. Un esempio tra tutti è la nota cantante Elisa che faceva la parrucchiera. Alcuni hanno avuto la fortuna di entrare nel mondo dello show business per caso mentre altri hanno fortemente desiderato arrivarci e con costanza e dedizione ci sono riusciti. Ci sono poi volti noti del piccolo schermo su cui nessuno avrebbe scommesso poter fare altro nella vita se non il presentatore, come nel caso di Carlo Conti. L’amato conduttore fiorentino prima di avere una carriera costellata di successi infatti era un impiegato di banca. La scelta di abbandonare il posto fisso che purtroppo gran parte degli italiani sognano fu dettata da un’insofferenza verso il lavoro.

La vita di Carlo Conti prima dell’approdo in televisione

“Non era il mio, avevo bisogno della mia libertà e della mia indipendenza, mi pesava dover fare un’analisi di bilancio di cui non mi importava nulla e in cui non ero coinvolto emotivamente”. Con queste parole Carlo Conti si è espresso a proposito del suo lavoro in banca. Il lavoro, oltre a portare il pane in tavola, deve anche essere il motore che ti spinge ad alzarti al mattino e se c’è una reale possibilità si cerca di virare la rotta. Così il conduttore lasciò il porto sicuro del lavoro di impiegato e cominciò a lavorare in radio.

Collaborò con varie emittenti locali poi nazionali con personaggi come Marco Baldini per poi arrivare alla nascita di una propria radio. E da lì poi fu tutta una via in discesa con il primo approdo in Rai che l’ha portato a presentare anche il Festival di Sanremo per ben tre edizioni dal 2015 al 2017.