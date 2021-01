Monica Bellucci, la FOTO da giovane insieme a due bellissime artiste

Monica Bellucci è una delle protagoniste di una foto apparsa su un profilo social di una nota showgirl: scopriamo chi è

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci🌟 (@monicabellucciworld)

La bellissima attrice italiana Monica Bellucci è stata ritratta in una foto di una vacanza a Porto Rafael in Sardegna. Proprio ieri la famosa ex di Vincent Cassel ha avuto modo di gioire vedendo sua figlia Deva di appena 16 anni tra le protagoniste di uno spot per Dolce e Gabbana. Inoltre è stata la testimonial di un profumo, Dolce Rose, della D&G apparendo in uno shooting fotografico. Deva Cassel è molto seguita sui social network (su Instagram vanta già 142 mila follower) anche se mamma e papà vorrebbero tenerla lontana dai riflettori e dagli scatti dei fotografi. Nella foto della vacanza in Sardegna pubblicata su Instagram, Monica Bellucci appare molto simile alla figlia Deva, sono infatti due gocce d’acqua.

LEGGI ANCHE -> GF Vip: Elettra Lamborghini sognando Rosalinda, la dichiarazione in diretta

Monica Bellucci la foto amarcord insieme a due bellissime artiste