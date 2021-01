Fa discutere il viaggio di Cristiano Ronaldo in Valle d’Aosta con Georgina Rodriguez, indagine in corso per violazione delle norme anti-Covid

Anche senza Cristiano Ronaldo, ieri sera, la Juventus ha avuto gioco facile nel superare la Spal nei quarti di finale di Coppa Italia. Con il 4-0 ai ferraresi, i bianconeri disputeranno la doppia semifinale contro l’Inter, una sfida di grande fascino. L’assenza del fuoriclasse lusitano, tuttavia, ha fatto molto discutere. Non soltanto una scelta di turnover da parte del tecnico Andrea Pirlo, ma anche il frutto di una ricorrenza particolare. Ossia, il compleanno di Georgina Rodriguez. Un compleanno il cui festeggiamento è finito nel mirino sui social, e non soltanto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo “calciatore del secolo” a Dubai: i suoi gioielli oscurano anche Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo nei guai, la gita in Valle d’Aosta nel mirino dei carabinieri: indagini sulle violazioni del Dpcm

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Georgina Rodriguez, sensualità esibita come non mai. Mette ko i fan con il fondoschiena – FOTO

Infatti, Ronaldo e la sua dolce metà si sono recati per due giorni sulla neve a Courmayeur, in Valle d’Aosta. Il tutto documentato da un video postato sui social network e poi prontamente rimosso, ma ora al vaglio degli inquirenti. Per via delle norme anti coronavirus, infatti, il calciatore portoghese e la modella argentina non avrebbero potuto spostarsi tra il Piemonte e la regione confinante, in quanto al momento regioni arancioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Indagini dei carabinieri in corso per accertare le violazioni delle norme del Dpcm. Il tutto, se confermato, rappresenterebbe un brutto scivolone a livello di immagine per il campione juventino.