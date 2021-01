La Cremaschi annuncia con una foto insieme alle altre bonas del ritorno in televisione con il programma di Paolo Bonolis

Bellissime le tre protagoniste di Avanti un altro tutte insieme, Laura Cremaschi, Claudia Ruggeri e Sara Croce. La Cremaschi condivide la foto e scrive:”Stiamo tornando siete pronti?”. I commenti volano e sono ovviamente tutti positivi:” Potreste andare voi al governo si vivrebbe decisamente meglio”, “Le donne più belle di avanti un altro le due bionde e la mora non vediamo l’ora di rivedervi”. Insomma aspettano tutti con ansia il ritorno delle tre bellissime bonas, in realtà c’è anche la quarta Sara Croce.

Laura Cremaschi con la tuta da meccanico è super sexy

La Cremaschi condivide una foto in cui appare con una tuta nera da meccanico aperta sul décolleté, da capogiro. Nella didascalia scrive:”Vogliamo dare una controllatina all’olio ragazzi?”. Ovviamente gli utenti cominciano a rispondere scrivendo:”Ed ecco file chilometriche per farsi controllare l’olio da te”. “Sei bellissima”, “Per me Check up completo”. Insomma la Cremaschi è sicuramente tra le donne dello spettacolo più apprezzate dai telespettatori.

Un’altro scatto all’interno degli studi televisivi, dietro le quinte con una tuta ed è subito un’impazzata di commenti. Questa volta anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis non resiste e commenta. Scrive:”Scusate se è poco”, la Cremaschi però si limita a rispondere con le emoticons con gli occhiali da sole. Poi un’utente le fa notare che ha la cintura di Gucci alla rovescia, le G infatti sono capovolte. Tuttavia non risponde al commento la Cremaschi, sarà stata una svista mentre si vestiva può capitare.

Certo quando poi si scattano le foto bisognerebbe comunque controllare. Nelle stories la bella bonas gira un video in cui dice di essere indecisa se dormire o meno insieme alla sua cagnolina, ma non si accorge che la cagnolina sta già dormendo. Sono inseparabili loro due.