Beautiful, anticipazioni 30 gennaio: Brooke e Ridge si riavvicinano. Thomas capisce che Hope lo ha ingannato.

Guai in vista per Hope. La ragazza sembra caduta nella trappola di Thomas… o forse è Thomas che è caduto nella sua. I due ragazzi hanno piani diversi per la serata in compagnia di Douglas. La giovane Logan vuole ottenere la custodia del bambino e per farlo è disposta a sfruttare l’ascendente che ha sull’ex marito. Il Forrester vuole riconquistarla, a tal punto da proporle di scambiare una firma sui documenti di adozione per una notte insieme. Nel frattempo Brooke e Ridge si sono lasciati andare ad un bacio di rappacificazione. Ma quanto potrà durare?

Beautiful, anticipazioni 30 gennaio: Steffy e Liam hanno visioni divergenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che, nonostante il bacio, le cose tra Ridge e Brooke non sembrano migliorare. I due non riescono a stare lontani, ma non riescono neanche a trovare un terreno comune per quanto riguarda Thomas e la sua ossessione per Hope. Ridge invita la moglie a dare fiducia al figlio e le chiede una tregua in nome del sentimento che li lega.

Intanto alla casa sulla scogliera, Liam e Steffy hanno una conversazione molto simile riguardo ad un possibile cambiamento di Thomas. La ragazza è assolutamente contraria all’adozione di Douglas da parte di Hope.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Hope noterà che Douglas non si trova da nessuna parte. Dopo aver ottenuto i documenti per l’adozione, la Logan vuole solo correre dal bambino, ma Thomas cerca di impedirglielo. La ricerca sfocia in una sorta di inseguimento… dalle tragiche conseguenze.