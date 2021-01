Francesca Brambilla sotto lo slip e sopra resta nuda, bollata da Instagram- FOTO

Francesca Brambilla, la foto che la ritrae senza reggiseno ma solo in slip viene censurata da Instagram con tanto di bollo, i fans protestano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

Francesca Brambilla posta una foto su Instagram ma viene censurata, il motivo? Indossa solo degli slip neri – sembrerebbe più un costume – e sotto nulla, completamente in topless. I capelli sono sciolti e con tanto di onde morbide, un trucco marcato che ne sottolinea lo sguardo rendendolo magnetico. Cattura infatti l’attenzione dei suoi followers, pari a un milione. Ma c’è una cosa che non tollerano gli ammiratori della bella Francesca, ovvero il bollino. La scritta Censored infatti appare proprio sul seno della Brambilla e non consente pertanto di poter essere ammirata in tutto il suo splendore. In realtà, ammirare la grazie di Francesca è possibile, l’influencer infatti è avrebbe un profilo su Only Fans per consentire – dietro pagamento – di accedere a dei contenuti particolari che la stessa ha confezionato per i suoi sostenitori.

LEGGI ANCHE->Claudia Ruggeri ruggisce con un body che ti stende: che bombe – FOTO

Francesca Brambilla, la foto in lingerie: tra pizzi e trasparenze

Vai su successivo per vedere le foto di Francesca