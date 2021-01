Gomorra 5 (Spoiler) clamorosa rivelazione di Ciro Di Marzio. Marco D’Amore ha deciso di svelare la foto del primo episodio della prossima stagione

Non abbiamo ancora una data d’uscita ufficiale per la prossima e ultima edizione di Gomorra, ma Salvatore Esposito e Marco D’Amore ci hanno regalato tramite social la prima immagine del primo episodio che conferma il ritorno del nostro amato Ciro. Un ritorno che stavano aspettando tutti da diverso tempo e che ha reso felice i fans della serie, che non vedevano l’ora di vivere questo momento.

Gomorra 5, Marco D’Amore posta una foto inedita della prossima stagione

“La prima della quinta…” ha scritto Marco, aggiungendo un “#nunsapitcavaspett” che in italiano significa: “Non sapete che cosa vi aspetta”. Questo ha scatenato le reazioni entusiaste dei fans. Nello scatto vediamo Ciro L’Immortale faccia a faccia con Genny Savastano. Dopo la quarta stagione ci è stato svelato che Ciro non è morto come noi tutti pensavamo e dopo la convalescenza è stato mandato a Riga. Dalla quinta stagione bisogna aspettarci una guerra violenta per riconquistare la città di Napoli con la pace finta con i Levante.

Le riprese della nuova serie sono cominciate nell’estate 2020 tra Napoli e Riga e dovrebbero terminare a maggio di questo stesso anno, se non ci saranno altri problemi legati alla pandemia di COVID-19 che ha rallentato tantissime produzioni di film e di serie tv in tutto il mondo.