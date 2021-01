Un Posto al Sole anticipazioni 29 gennaio: altra batosta per Vittorio. Sicuramente è un brutto periodo per il figlio di Guido Del Bue, soprattutto dopo l’addio con Alex

Clara finalmente ha convinto il suo compagno ad andare a vivere insieme. Hanno trovato una piccola casa dove possono cominciare la loro vita insieme con Federico e la sua felicità è davvero enorme. Purtroppo, però, dovrà fare i conti con l’ennesima delusione: Barbara si presenta da loro con il tentativo di provocare Alberto.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: brutto colpo per Vittorio

Vittorio ha trovato un modo per far contenta Chiara ma anche se stesso: ha inventato un nuovo personaggio radiofonico. Un ragazzo più giovane e al passo con i tempi. Purtroppo però questo lo porterà a fare i conti con una brutta scoperta: i suoi fans, che lo seguivano ogni giorno, sono cambiati. Intanto a casa Poggi, Angela sta pensando seriamente di trasferirsi a Venezia e la scelta potrebbe pesare molto sulla sua famiglia.

Roberto continua a pensare a Marina e non riesce a darsi pace. Lara è stanca di questo suo atteggiamento e vuole vendetta: dovrà sfoderare le sue migliori doti per riportare Roberto sulla retta via. Non si farà nessuno scrupolo ad usare le sue doti seduttive per riaverlo.