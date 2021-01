Uccide moglie e figlio in casa: il biglietto lasciato prima di tentare il suicidio

L’uomo che questa notte avrebbe ucciso la moglie ed il figlio a Carmagnola (Torino) avrebbe lasciato un biglietto prima di tentare il suicidio.

Emergono nuovi dettagli su quanto accaduto durante la scorsa notte a Carmagnola (Torino), dove un 39enne ha ucciso la moglie ed il figlio di soli 5 anni e successivamente avrebbe provato a togliersi la vita. Secondo quanto emerso nelle ore successive, l’uomo prima di tentare il suicidio avrebbe lasciato un biglietto, sul quale avrebbe scritto di essere deluso per il rapporto di coppia e dichiarando tutto l’amore che provava per la moglie ed il figlio. Ora il 39enne si trova ricoverato in ospedale, dove è piantonato dai carabinieri.

Sono ancora in corso gli accertamenti sulla tragedia che ha scosso Carmagnola, comune in provincia di Torino. Durante la scorsa notte, tra giovedì 28 e venerdì 29 gennaio, Alexandro Riccio, rappresentante 39enne, avrebbe ucciso la moglie Teodora Casasanta, anch’essa di 39 anni, ed il figlio di soli 5 anni. Successivamente l’uomo avrebbe provato a togliersi la vita ingerendo un liquido e lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Stando a quanto emerso nelle ore successive, come riporta la redazione di Leggo, l’uomo, prima di tentare il suicidio, avrebbe scritto un biglietto indirizzato alle due vittime. Nella lettera, Riccio avrebbe parlato della sua delusione nei confronti del rapporto di coppia e dell’amore per la moglie ed il figlio. Inoltre nel biglietto si leggerebbe: “Vi porto via con me“

Ancora da accertare il movente, circostanza su cui sono in corso le indagini dei carabinieri. Dai primi riscontri pare che il duplice omicidio possa essere scaturito al culmine di una lite tra la coppia, forse nata per la volontà della moglie di separarsi.

Il 39enne, riporta Leggo, è ricoverato e piantonato in ospedale, dove gli sarebbero state riscontrate la frattura di una vertebra, dello sterno e della caviglia. Inoltre, l’uomo sarà sottoposto a visita specialistica per via della sostanza ingerita prima di lanciarsi dal balcone.

La prognosi per Riccio, che non sarebbe in pericolo di vita, al momento sarebbe di 60 giorni.