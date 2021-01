Laura Cremaschi: FOTO in bianco e nero, la scollatura è esagerata

Cosa sta combinando Laura Cremaschi su Instagram? Non solo la sua ultima foto è sensuale, ma scuote ai fan tanta curiosità

Sensuale, accattivante e sexy. Laura Cremaschi si è fatta conoscere a diciannove anni partecipando al concorso di bellezza Miss Padania, è lì che ha capito che lo spettacolo e la moda sarebbero stati il suo futuro. Così dopo qualche anno inizia la sua carriera partecipando ad Avanti un altro accanto a Paolo Bonolis. Lei è la Bonas, un personaggio che deve ammaliare con la sua bellezza i concorrenti per farli sbagliare. E poi sbarca sui social, Instagram diventerà la sua seconda casa.

Laura Cremaschi: dove è stata scattata l’ultima foto?

Una donna dalle mille sfumature, in bianco e in nero è ancora più bella e i fan impazziscono davanti alle sue forme. Nell’ultimo post la Cremaschi si presenta con una felpa lunga che le fa da vestito e mostra le sue cosce nude e una scollatura esagerata. Come resistere a così tanta bellezza? Il suo sguardo è ammiccante e la sua posa sexy come non mai.

In uno degli ultimi post l’ex bonas ha annunciato un possibile ritorno in televisione e allora la sua foto in bianco e nero sembra proprio essere stata scattata sul set. “Dea gnocca meravigliosa” commenta uno dei fan.

Non ci resta che aspettarla in tv con una sorprendente edizione di Avanti un altro. I fan non vedono l’ora.