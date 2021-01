Il Cantante Mascherato: nel Baby Alieno malore per i Ricchi e Poveri

Esordio inaspettato per Il Cantante Mascherato. Ieri sera durante la prima puntata dello show concorrenti mascherati hanno rischiato di soffocare costringendoli al ritiro.

Un inizio inaspettato per il Cantante Mascherato. Ieri sera è andata in onda la prima puntata del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. In gara diversi cantanti mascherati si sono esibiti. Ma un imprevisto ha gettato lo studio nel panico. Personaggi mascherati da baby alieno hanno rischiato il soffocamento. Necessario l’intervento immediato di un terzo che salito sul palco ha soccorso i concorrenti sotto la maschera.

Con l’apertura del costume il pubblico è stato colto da una sorpresa. Al suo interno non vi era un solo concorrente ma ben quattro. Si trattava dei componenti dei Ricchi e Poveri. Da subito i quartetto, riuscito a salire sul palco, ha avuto grosse difficoltà nell’esibizione. Voce affannata e bassa ha spaventato il pubblico. Con l’inizio del lacerarsi del costume il soccorritore è prontamente intervenuto salvando i cantanti che hanno rischiato di non riuscire a respirare.

Baby Alieno rischia di soffocare i Ricchi e Poveri: l’episodio va virale

“Quella maschera è molto complessa è una sorta di esperimento genetico. Ha nostalgia di casa quindi vuole uscire dalla maschera e rivelare la sua identità”, ha commentato preoccupata la Carlucci. Dalla giuria Facchinetti cerca di sdrammatizzare con battute ironiche. Intanto nessuno di loro aveva azzeccato chi si svelasse sotto il costume.

L’esperimento non è andato a buon fine in quanto il gruppo ha deciso di ritirarsi impossibilitato di respirare bene. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu sono usciti dal costume annullando in tal modo lo spareggio con la maschera avversaria.

L’episodio è andato virale sul web diventando oggetto di meme. Alcuni ironizzano commentando “Altri cinque minuti e diventavano ricchi e morti”.