Gabriel Garko finisce in ospedale: la preoccupazione dei suoi fans. L’attore ha pubblicato una storia su Instagram che ha scatenato il panico tra i suoi numerosi followers

Gabriel Garko è uno degli attori italiani più amati di sempre. Per tanti anni è stato sul piccolo schermo, il suo volto è stato protagonista di numerosi fiction che hanno fatto sognare i telespettatori. A distanza di anni, Gabriel è tornato in televisione qualche mese fa per fare una sorpresa ad Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip e fare, finalmente, una volta e per tutte coming out.

Gabriel Garko in ospedale: i fans preoccupati

Dopo diverse settimane in cui è stato molto al centro dell’attenzione del pubblico, è tornato sui social a viversi la sua vita normale senza più nascondersi e preoccuparsi del giudizio della gente. Adesso ha tante persone che lo seguono per quello che è e che lo accettano senza giudicarlo o lasciargli insulti oppure critiche. Gli vogliono sinceramente bene e infatti la preoccupazione è stata reale quando ieri Gabriel ha pubblicato uno scatto di lui in ospedale, con una flebo conficcata nel braccio.

Gabriel non ha spiegato quello che è successo ma ha rassicurato i suoi fans dicendo che va tutto bene. I suoi followers adesso aspettano e sperano di avere qualche spiegazione in più rispetto a quanto accaduto.