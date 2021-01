Coppia scomparsa a Bolzano: convalidato l’arresto per il figlio Benno

Si è svolto oggi l’interrogatorio di convalida del fermo per Benno Neumair, 30enne di Bolzano, accusato dell’omicidio dei genitori Peter e Laura. Il giovane si avvale della facoltà di non rispondere. Secondo gli inquirenti il ragazzo avrebbe li avrebbe avvelenati ne avrebbe occultato i cadaveri, gettandoli nel fiume

Omicidio e occultamento di cadavere sono le accuse che pendono su Benno Neumair, 30 bolzanino, unico indiziato nella scomparsa dei genitori Peter e Laura, avvenuta lo scorso 4 gennaio. Oggi si è svolto l’interrogatorio per convalidare il fermo in carcere, ma il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere. Benno, secondo i suoi legali, sarebbe molto provato dalle accuse che sta vivendo in solitudine e grande angoscia. “Non è facile quello che questo ragazzo sta passando – ha dichiarato il suo avvocato, Flavio Moccia – sono convinto che riusciremo a dimostrare la sua estraneità terribili fatti di cui è sospettato”. Benno per il momento non è stato interrogato e non ha confessato, come chiariscono i suoi legali. Ieri la difesa aveva richiesto l’incidente probatorio, proprio al fine di raccogliere maggiori prove a sua discolpa. Perché i dati finora a disposizione degli inquirenti invece puntano il dito proprio contro di lui, per quello che ormai viene considerato un duplice omicidio.

Le indagini e gli indizi contro Benno

La Procura di Bolzano ha mobilitato tutte le sue forze nella ricerca dei resti dei coniugi scomparsi e tenta di mantenere il massimo riserbo sull’inchiesta. Tuttavia la convalida del fermo si basa sulle numerose prove raccolte dai Ris nell’abitazione dei Neumair, nell’auto di Benno e nei luoghi da loro frequentati. Importante in questo senso il ritrovamento delle tracce di sangue di Peter sul ponte sull’Adige a Ischia Frizzi. Ma soprattutto si analizzeranno a fondo gli indumenti che Benno indossava la notte del 4 gennaio. Abiti che la ragazza con cui si stava frequentando aveva lavato dietro sua richiesta proprio quella notte. Al momento del fermo di Benno, la donna ha deciso di consegnarli agli inquirenti, raccontando che il trentenne aveva poi dormito in sua compagnia. Adesso è indagata per favoreggiamento.

Per avere un quadro ancora più completo, sarà analizzata l’attività telematica di Benno, sia via computer che via smartphone, con lo scopo di risalire alle ricerche e ai contatti del trentenne soprattutto nei giorni e nelle ore precedenti il 4 gennaio. Il movente resta ancora oscuro, ma si ipotizza possa essere legato a questioni economiche.