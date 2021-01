Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi si alza in piedi e se ne va: il motivo

Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi comincia a passeggiare durante l’esibizione di un alunno: il motivo del gesto.

Rudy Zerbi continua a far parlare di sé. Dopo le critiche ad Aka7even, allievo di Anna Pettinelli, è la volta di Raffaele, appartenente al gruppo di Arisa. Il giovane cantante si è esibito con Young, riscuotendo un grande successo da parte del pubblico. L’esibizione tuttavia non è piaciuta a Zerbi. Il giudice l’ha ritenuta talmente tanto noiosa da alzarsi in piedi e cominciare a passeggiare nel retro dello studio. Centinaia i commenti di indignazione dal web.

Amici, Maria De Filippi rimprovera Rudy Zerbi

“Questa canzone era talmente ‘morbida’ che mi ha fatto addormentare” ha commentato Rudy Zerbi al termine dell’esibizione di Raffaele. Arisa lo ha subito tacciato di essere un maleducato, seguita a ruota da Anna Pettinelli.

Dopo essersi difeso dalle accuse delle colleghe, il giudice è poi passato a criticare il look di Raffaele, a suo dire troppo sciatto. Il ragazzo si è sentito punto sul vivo, essendosi sempre considerato una persona molto attenta al proprio modo di vestire. Secondo Arisa, le critiche di Zerbi nei confronti degli abiti di scena di Raffaele non sono altro che l’ennesima conferma del fatto che il discografico vuole affossarlo a tutti i costi, senza avere delle basi valide per farlo.

La discussione si è conclusa con la riconferma della maglia a Raffaele, che ha ottenuto da Arisa un 9 per l’esibizione.