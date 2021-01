Salvatore Esposito ci regala uno scatto dal set di Gomorra. Cosa ci vuole dire l’attore di “Genny”? Tutto da scoprire

Salvatore Esposito, l’attore napoletano che tutti ormai associano al volto di Gennaro “Genny” Savastano della serie televisiva Gomorra in questi giorni sta tornando a far battere il cuore di tutti gli appassionati.

La quinta stagione sta per arrivare ed i fan si arrovellano per capire o cercare di immaginare come sarà l’epilogo della serie tv tratta dal best seller di Roberto Saviano. Quali saranno le sorti dei personaggi e cosa succederà a Savastano? È stato lo stesso Esposito ad anticipare qualcosa a Napoli Today spiegando che gli ultimi 12 episodi lasceranno senza parole.

“Quello che ci aspetta sarà clamoroso anche per il rientro nella serie di Ciro – ha spiegato Salvatore Esposito – Sarà una stagione emblematica e anche se tutti si aspettano cose spettacolari, quello che vedrete sarà sicuramente molto ma molto di più”.

Salvatore Esposito, la scena cult che scatena i social

Cosa succederà dunque nella quinta ed ultima serie di Gomorra? Tutti vorrebbero saperlo ma c’è ancora un po’ da aspettare. Nel mentre però Salvatore Esposito ci concede uno scatto che incuriosisce molto. Il suo Savastano è pieno di sangue. Un indizio per la nuova stagione?

Niente di tutto questo, gli appassionati sapranno che è un frame che si riferisce al passato e con la precisione alla terza stagione della serie tv che è diventata ormai un cult.

In particolare la foto fa riferimento al brutale pestaggio di Gegé da parte di Savastano che lo riempie di botte usando come tirapugni un rolex regalato dal padre al traditore. I fan la riconoscono subito ed in poco tempo i commenti su Gegé si rincorrono.

Esposito scrive ironicamente a corredo della foto: “What time is it ? 🤪” ed i fan incalzano: “La “buon anima” di Gegé !!!!😂😂😂🔥”, “Gegè lo sa di sicuro che ore sono, prova a chiedere a lui 🤣🤣🤣🥰” e molti altri che fanno riferimento proprio alla scena cult.