Amici 20, è ufficiale: svelata la data di inizio del serale

Il serale di Amici di Maria De Filippi inizierà a breve. Svelata la data tanto attesa dal pubblico del talent show.

È ufficialmente partita la famosa “corsa al serale”. Come ogni anno, Amici di Maria De Filippi si avvia verso la chiusura della fase di selezioni per concentrarsi sulla sfida vera e propria. I ragazzi si preparano ad affrontare gli ultimi testa a testa, sempre più consapevole che questa potrebbe essere la loro ultima possibilità di restare all’interno della scuola. A questo articolo vi abbiamo raccontato le anticipazioni di domani, 30 gennaio.

Ma quando inizia il serale? Secondo voci di corridoio, ci sarebbe una data (praticamente) certa.

Amici 20, quando inizia il serale?

È fissata al 27 marzo la data di inizio del serale di Amici 20. La voce arriva da una pagina Twitter aggiornata in tempo reale sulla base di notizie provenienti dalla stessa redazione. Negli ultimi due anni, la fase serale del programma ha avuto inizio a febbraio, ma sembra proprio che per questa edizione si sia deciso di fare uno strappo alla regola. È possibile che nella scelta abbia influito anche il generale rallentamento delle tempistiche a cui tutti i programmi sono andati necessariamente incontro per rispettare i protocolli anti-Covid.

Nell’attesa della conferma definitiva, assisteremo a breve alle prime eliminazioni, la prima delle quali avverrà domani. Continuate a seguirci per ulteriori informazioni!