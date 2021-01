La bellissima cantante, showgirl e attrice italiana confessa a Silvia Toffanin una sua brutta esperienza vissuta all’età di 17 anni.

Il brutto ricordo della sua adolescenza è legato al suo ex manager di quell’epoca: un uomo con cui aveva un rapporto difficile.

Sabrina lo racconta così: “A 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalmente violento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi sempre più fragile. Era un uomo che riusciva a soggiogare tutte le persone che aveva a fianco. Non si dovrebbe parlare male di chi non c’è più, ma non posso perdonarlo perché non ha giustificazioni per il male che mi ha fatto“.

Sabrina Salerno si sfoga: “Mi ha rubato tantissimi soldi!“

Nel corso della trasmissione, Sabrina aggiunge: “Era una sorta di manager, che mi ha rubato tantissimi soldi e ha fatto delle cose che non si possono nemmeno raccontare. Non mi ha fatto avances sessuali, anche se avrebbe voluto, ma credo che abbia abusato di altre ragazze“.

E ancora: “Ero controllata, non potevo vedere nessuno e non potevo fare niente. Per lui ero la sua creatura e dovevo fare quello che mi diceva: mi ha fatto vivere un incubo per anni”.

E infine conclude dicendo: “Poi, a 24 anni, grazie anche all’aiuto degli avvocati, sono riuscita a liberarmi di lui. Ho vinto la causa dopo undici anni anche se non è servito a molto perché i miei soldi li aveva già rubati e li aveva anche già spesi“.