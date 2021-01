Carolina Marconi, la domenica è bollente, la scollatura rapisce – FOTO

Carolina Marconi infiamma la domenica dei followers con uno scatto “bollente”: la scollatura della showgirl è davvero appetibile

La domenica di Carolina Marconi si rivela a dir poco “bollente”. L’ex gieffina, particolarmente attiva sui social, non manca di postare scatti in cui espone tutta la “mercanzia”, per la gioia dei fan. La venezuelana, le cui curve mostruose registrano sempre il pieno di likes, ha di recente pubblicato un selfie a luci rosse: il maglione indossato, di colore blu, non nasconde il seno prorompente dell’attrice. Lo sguardo da gatta della Marconi ha conquistato gli utenti, che si sono precipitati a commentare. “Buona domenica anche a te“, “Sei stupenda“, hanno scritto, ricambiando con entusiasmo il suo augurio.

Carolina Marconi, il profilo dell’ex gieffina

Nata in Venezuela nel 1978, la showgirl ha in realtà origini italiane. Dopo aver frequentato il liceo linguistico di Colleferro, comune della provincia di Roma, Carolina Marconi ha intrapreso la carriera televisiva, muovendo i primi passi nel mondo del cinema. Il vero successo arriva con la partecipazione dalla quarta edizione del Grande Fratello, trasmessa nel 2004.

Notata per le indiscusse qualità fisiche, la showgirl verrà chiamata a partecipare ad alcuni programmi televisivi in onda su Mediaset, tra cui “Tintoria Show” e “On the Road”. La Marconi si è anche cimentata nel mondo della musica, formando un duo assieme alla sorella Silvana Marconi: le ultime attività del gruppo risalgono al 2014.

Carolina ha inoltre preso parte alla soap opera “Un posto al sole d’estate” e al film “Matrimonio al Sud”. Attualmente, l’attrice gestisce lo store “Aloha” nei pressi di Ponte Milvio, a Roma.