GF Vip, sganciata la bomba su Antonella Elia: “ci è stata insieme!”

Il pesante gossip di una vecchia fiamma piove pesantemente sulla testa di Antonella Elia, spia ed interessato sono entrambi dei musicisti.

Al Grande Fratello Vip, quest’anno l’opinionista Antonella Elia non fa mancare sorprese all’ordine del giorno ai suoi telespettatori. In questo caso l’artefice è il cantante Francesco Facchinetti, in arte Dj Francesco. Dopo esse stato sorpreso a spifferare i dettagli di una passata storia d’amore tra Antonella ed un artista di fama mondiale, la notizia non può passare di certo inosservata sotto gli occhi del suo conduttore Alfonso Signorini.

GF Vip 2020 e la bomba atomica su Antonella Elia

“Antonella Elia ha avuto una relazione con Slash dei Guns N’ Roses” ha così tuonato perentorio Dj Francesco, lanciando la bomba e suscitando lo stupore di tutti i presenti. Dunque la scaltra opinionista sarebbe stata in una relazione con l’illustre chitarrista e compositore britannico. “Lei me lo raccontava sull’isola” ha poi continuato Francesco per dimostrare probabilmente l’autenticità della notizia.

Secondo la testimonianza del cantante sembrerebbe infatti che Antonella abbia avuto modo di avvicinarsi all’artista in occasione di un suo soggiorno negli Stati Uniti della durata di “due, tre anni“.

“Chiedeteglielo!” esclamerà poi al pubblico per concludere il suo del tutto inatteso gossip sulla vita privata dell’Elia. Poi, per allentare leggermente la tensione, il figlio del cantante dei Pooh, Roby, ha domandato a Tommaso Zorzi dall’interno della casa quale fosse il segreto per la vittoria e finendo per inquadrare Dayane Mello come possibile vincitrice.