Nasconde in casa il cadavere della madre per 10 anni, il motivo è assurdo

A Tokyo una donna ha nascosto il cadavere della madre in congelatore per 10 anni, non voleva essere sfrattata dall’appartamento

Temeva di essere sfrattata dalla casa in affitto intestata alla mamma e per questo ha nascosto il cadavere per 10 anni. Questa ennesima inquietante vicenda arriva da Tokyo e la protagonista è una 48enne, Yumi Yoshino. La donna ora è in carcere con le accuse di abbandono e occultamento di cadavere dopo che il corpo è stato scoperto nel congelatore.

La cronaca ci spiega che il rinvenimento del cadavere della donna è avvenuto nell’abitazione nel corso delle pulizie che lo stesso Comune aveva organizzato dopo che lei lo aveva abbandonato qualche settimana fa. Il locale infatti era di proprietà dell’amministrazione comunale e assegnato proprio alla donna deceduta.

Yumi ha spiegato alla polizia di aver nascosto il corpo perché non voleva lasciar andare la madre, non sopportando l’idea di separarsi per sempre da lei, in realtà il motivo era ben altro.

Borgomanero, una donna nasconde il cadavere della madre nel congelatore

Anche in Italia negli anni diverse le vicende molto simili a quella avvenuta a Tokyo non solo per percepire la pensione del defunto, ma anche per occultare il cadavere e nascondere il misfatto di un delitto. Molti si ricorderanno la vicenda di Borgomanero, cittadina in provincia di Novara, dove nel 2014 Tiziana De Vecchi aveva nascosto il corpo della madre nel congelatore.

Ne riscuoteva regolarmente la pensione alle poste, pochi soldi che le permettevano di campare. Questo il motivo che l’ha spinta per quattro anni a lasciarla chiusa nel congelatore di casa. Ogni giorno poi, la donna andava al supermercato per fare la spesa: “È per la mamma che non si può muovere“.

A scoprire il cadavere il personale del 118, entrato nell’abitazione per soccorrere la figlia che si era sentita male ed era stato chiamato dai vicini allarmati.