Eleonora Incardona: “Sogno l’estate!” e fa sognare i fan con gli scatti al mare – FOTO

Eleonora Incardona, influencer ed ex cognata di Diletta Leotta: “Sogno di tornare presto in spiaggia” e con gli scatti hot fa sognare anche i suoi follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Da buona siciliana, a Eleonora Incardona non può che mancare il mare. E per portare un po’ di colore nel grigiore di gennaio va a pescare fra le sue foto più hot. E mentre la bella influencer sogna che sia presto estate, fa gongolare i fan con gli scatti della scorsa stagione. In riva al mare Eleonora indossa solo una camicia bianca leggera, e manda in visibilio i fan.

Non è la prima volta che la ex cognata di Diletta Leotta mostra ai suoi follower il suo amore per la vita in spiaggia, anzi è un tema ricorrente sui suoi profili social. L’ultima foto in (mini) bikini? Appena 7 giorni fa.

Eleonora Incardona, la golfer con la passione per lo spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

La ragazza si definisce una “golfer“, ossia una golfista, passione che ha scoperto negli ultimi anni e che oggi concilia con la nascente carriera da influencer. Infatti lo sport non è sempre stato il suo pallino: ha provato più volte a guadagnarsi un posto sotto ai riflettori.

A dir il vero, il nome di Eleonora Incardona è comparso con maggior frequenza sulle riviste di gossip per la sua liaison con Mirko Manola, il fratellastro di Diletta Leotta, di professione chirurgo plastico. Ma la bella ragusana si era già fatta notare per aver partecipato alle selezioni di Miss Italia nel 2010, e poi a quelle del programma “Veline“, seppur non raggiungendo i risultati sperati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Adesso che ha guadagnato la notorietà, anche se la storia d’amore con Manola si è conclusa da qualche tempo, continua a far parlare di sè per le sue splendide forme, che non manca di sfoggiare sui social. Facendo felici i suoi oltre 475mila follower.