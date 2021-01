Grave lutto per un giovane calciatore: morta la figlia di soli 2 anni

Nella giornata di ieri, è morta la figlia di soli due anni del calciatore del Latina Emiliano Tortolano, ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma dopo un malore improvviso.

Il calcio laziale si è stretto alla famiglia dell’attaccante del Latina Emiliano Tortolano in lutto dopo la scomparsa della figlia Ginevra di soli due anni. La piccola, a cui erano stati diagnosticati diversi mali alla nascita, è deceduta all’ospedale Bambino Gesù di Roma dopo un malore improvviso. Diffusasi la notizia sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza per il giocatore del club laziale cresciuto nelle giovani della Roma.

Lutto per Emiliano Tortolano, calciatore del Latina, club che milita attualmente in Serie D. Nella giornata di ieri, sabato 30 gennaio, è morta la figlia dell’attaccante classe ’90. La piccola Ginevra, di soli due anni, era stata ricoverata ieri all’ospedale Bambino Gesù di Roma dopo aver accusato un malore improvviso. Nonostante i tentativi disperati dei medici di tenerla in vita, purtroppo la piccola è morta alcune ore dopo il ricovero.

Secondo quanto riporta la redazione di Leggo, la bimba lottava sin dalla nascita contro alcuni mali che le erano stati diagnosticati: epilessia, ipoplasia cerebellare e microcefalia. Condizioni di salute che costringevano la piccola a continue terapie e controlli.

La tragedia ha sconvolto l’intero calcio laziale che si è stretto al dolore della famiglia di Tortolano. Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello della società del Latina che su Facebook ha scritto: “Dolore e sgomento per la dolorosa perdita della piccola Ginevra, figlia di Emiliano e Giorgia Tortolano. Il presidente, la squadra, lo staff tecnico e la società tutta si stringe al dolore che ha colpito un proprio tesserato ed esprime le più sincere condoglianze“.

Dolore e sgomento per la dolorosa perdita della piccola Ginevra, figlia di Emiliano e Giorgia Tortolano. Il presidente,… Pubblicato da Latina Calcio 1932 su Sabato 30 gennaio 2021

Anche la Viterbese, dove l’attaccante ha militato alcuni anni fa, sul proprio sito ha pubblicato un messaggio di cordoglio dopo la prematura scomparsa della piccola Ginevra.