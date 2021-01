Tragico lutto per la famiglia di “Striscia la Notizia”: “Ciao Maestro”

Il cast di “Striscia La Notizia” piange uno dei personaggi simbolo dell’ironia e dello spettacolo del tg satirico di Canale 5: “Addio Maestro”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Uno dei volti più noti di “Striscia La Notizia” è venuto a mancare in questi giorni, riempendo il cuore di tristezza agli addetti e personaggi più simpatici del tg satirico. Uno fra questi è l’inimitabile, Ezio Greggio, il quale, grazie ai social non ha nascosto il profondo dolore, dopo la notizia della scomparsa di uno dei suoi colleghi.

Il tg satirico, nonostante la struggente perdita continua a lavorare al servizio dei propri cittadini e a favore di una giustizia, molto spesso sotterrata da soprusi e burocrazia. Lo fa con il solito fare “ironico” che strappa sempre qualche sorriso, anche se dietro alla maggior parte degli accadimenti c’è poco da star sereni.

Il cast di Striscia, da oggi purtroppo dovrà rinunciare al suo “veterano” più divertente. Lo ha voluto ricordare per l’ultima volta, Ezio Greggio, sua “spalla” per tutta la carriera

“Striscia La Notizia” piange il suo “Maestro”. Il saluto speciale di Ezio Greggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ezio Greggio (@ezio_greggio)

In queste ore la famiglia di “Striscia la Notizia”, il noto tg satirico di Canale 5 piange la tragica scomparsa di uno dei volti più rappresentativi del programma, ideato da Antonio Ricci. “Navigava” dietro le quinte, ma era considerato uno dei membri dal quale si poteva imparare tanto, nonostante le sbavature mediatiche in diretta tv.

Ha partecipato allo show di “Veline“, insieme al presentatore, nella scelta delle ballerine sulla pista di Striscia. Insomma per i due frontman seduti l’uno accanto all’altro, la perdita del grande “Maestro”, Matteo Troiano non è passata inosservata.

In particolare per Ezio Greggio, con il quale condivideva diversi stacchetti in onda divertenti e canzoni stonate, in occasione del periodo di Sanremo. A tutti era noto con il nome d’arte di “Maestro Pavarotto”, che il conduttore di Striscia ha voluto ricordare, in particolare per la sua educazione e ironia.

Ancora ignote le cause della morte di Troiano, ma in attesa di indagini, fioccano i messaggi struggenti e di dolore, anche ad opera dell’intero cast di Striscia, per l’attore comico di Manfredonia, definito “veterano” del mestiere