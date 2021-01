Cecilia Capriotti, abito pazzesco mette in risalto le curve mozzafiato- FOTO

Cecilia Capriotti bellissima condivide uno scatto sui social dalla puntata del Grande Fratello Vip di ieri. L’abito argentato illumina il suo viso e mette in risalto le sue forme pazzesche.

Abito argentato e pazzesco per Cecilia Capriotti ieri al GF Vip. L’attrice e modella condivide il look con uno scatto pubblicato sulla sua pagina Instagram. Sono 485 mila i follower che la seguono. Tantissimi i complimenti scritti nei commenti sotto il post. La Capriotti indossa un capo scenico color argento. Scollo a v, l’abito scopre le bellissime gambe della showgirl.

Nella foto si mostra sorridente e scrive nella didascalia al post “Il sorriso è sempre uno dei miei accessori preferiti”. Tripudio di like per lo scatto. Cecilia è attivissima su Instagram. Ogni giorno posta scatti di vita personale e professionale.

Cecilia Capriotti: al GF Vip si distingue per il suo temperamento

44 anni, Cecilia Capriotti è diventata nota a seguito della partecipazione a Miss Italia nel 2000, edizione in cui si è aggiudicata il quarto posto. Nata a Ascoli Piceno, fin da piccola aveva una grande passione per la recitazione. La sua è stata un’infanzia travagliata segnata dal lutto della madre che fa si che Cecilia perda la voce per diverso tempo. Vittima di bullismo grazie all’aiuto di specialisti riesce a ritrovare la parola tanto che oggi si reputa una persona che ama chiacchierare.

Negli anni ha lavorato come showgirl per svariati programmi e ha interpretato un ruolo nella pellicola di Woody Allen “To Rome with love”. Nel dicembre del 2020 è entrata al Grande Fratello Vip uscendone poi a gennaio. Nel reality Cecilia si è distinta per il suo temperamento. Spesso è stata criticata per le sue provocazioni e per le tante liti che l’hanno vista protagonista nella casa. Prima di uscire dal programma si è scontrata con Maria Teresa Ruta e con Andrea Zenga. Il televoto del 18 gennaio la elimina costringendola a tornare a casa.

Nonostante tutto per la Capriotti l’esperienza nel reality è stata emozionante e unica nel suo genere. Con la sua uscita ha potuto riabbracciare la sua bimba avuta a quarant’anni con l’imprenditore Gianluca Mobilia.