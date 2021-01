Tradimento all’Hotel Eufemia, l’albergo spopola sul web

L’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, spopola sui social dopo il video del tradimento.

Un albergo conosciuto da pochi e che da qualche settimana è diventato famoso in tutta Italia. L’Hotel Eufemia che si trova a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, spopola sul web dopo che un marito ha colto in flagrante la moglie con il suo amante all’uscita dell’albergo. Il video girato dal marito e poi inserito sui social, inizia con la scoperta e la prova di un tradimento. Un tradimento che l’uomo già sospettava e che per lui è diventata solo una conferma.

Centralino dell’Hotel Eufemia preso dall’assalto: boom di prenotazioni e scherzi telefonici

Dopo il video che ha spopolato sul web, l’Hotel Eufemia è stato sommerso di prenotazioni ma soprattutto di scherzi telefonici. Sulla piattaforma Tripadvisor, utilizzata per recensire anche strutture alberghiere, sono state tantissime le recensioni. Per colpa del video però, i gestori dell’Hotel hanno reclamato troppi scherzi telefonici. La linea telefonica della reception infatti è in costante assedio, e risulta quasi impossibile parlare con l’albergo. Tante però anche le prenotazioni, forse allo scopo di imitare la coppia protagonista del video.

Intanto anche su Facebook la storia del tradimento all’Hotel Eufemia è diventata virale. Tantissimi i video creati ad hoc. Ma soprattutto sono tantissimi i post di ragazzi, che anche solo scambiando una battuta con gli amici, dicono di voler soggiornare ‘nell’Hotel dei tradimenti’. Eh si, è così che viene chiamato l’Hotel sul web, un albergo che si trova nell’area balneare di Isola delle femmine e conosciuto ormai in tutta Italia per il tradimento della moglie al marito.