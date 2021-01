Mara Venier, quel completo fucsia che la rende radiosa come non mai

Mara Venier su Instagram posta uno scatto indossando un look fucsia brillante. Lo scatto si inserisce in una pagina di un articolo della Stampa. Tripudio di like da parte dei follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier smagliante come non mai, nell’ultimo scatto postato su Instagram. La foto si inserisce nell’ambito di un’intervista a la Stampa. La Venier indossa un completo fucsia impreziosito da paillettes. Classe 1950 nata a Venezia, la Venier si mostra in splendida forma. Dopo l’esordio negli anni ottanta come attrice, ha intrapreso in tutti questi anni la carriera da conduttrice. Per ben dodici stagioni ha presentato la trasmissione di Ra1 Domenica in. Questo le ha donato il soprannome di “Signora della Domenica”. Negli ultimi tempi circolano voci su una sua possibile sostituzione nella conduzione del programma. Forse Mara, dopo molti anni di attività, potrebbe prendersi una pausa e dedicarsi alla sua vita personale. Dal 2008 la conduttrice è sposata con Nicola Carraro, produttore cinematografico.

Nell’intervista alla Stampa, realizzata da Simona Sparaco, la Venier ha raccontato come ha vissuto questo periodo di lockdown sottolineando come tutti siamo rimasti segnati da questa difficile situazione. La conduttrice ha 71 anni. Proprio per l’età avanzata spesso ha espresso un grande paura in merito al virus. Prima della sua diffusione il marito aveva contratto una grave polmonite gettando Mara nella preoccupazione più totale. A fine ottobre si è pertanto sottoposta al tampone, come molti dei suo colleghi, risultando per fortuna negativa.

Mara Venier: la pandemia fa riscoprire alla conduttrice il piacere per le piccole cose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

In questi mesi non potendo spostarsi ha dovuto riabituarsi alla stretta convivenza con Nicola rafforzando il loro legame. Inoltre Mara ha raccontato di aver scoperto la passione per la lettura divorando un libro che l’aveva colpita all’età di 14 anni. Si tratta di Rosso e Nero di Stendhal.

Per il futuro Mara ha espresso il desiderio di godersi ogni attimo al fianco dei suoi affetti. “Il Virus mi ha insegnato a vivere alla giornata, a godere delle piccole cose, come le semplici passeggiate”, racconta la Venier.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

“Oggi apprezzo molto di più il fatto di poter riandare a prendere il mio nipotino a scuola, stare un’oretta con lui, vedere i cartoni con Nicola sul divano… sempre con la mascherina e tutte le attenzioni certo, ma almeno ora si può”, le parole della conduttrice.