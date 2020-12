Mara Venier: un fiume di lacrime e ricordi, il post che ha commosso il web

La conduttrice Mara Venier ha commosso tutti i suoi fan con un post strappalacrime: incredibile la sua reazione dopo la scorsa puntata.

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, non è riuscita a trattenere la forte commozione durante la scorsa puntata della trasmissione. Il 29 novembre era prevista la presenza del celebre cantante romano, Renato Zero, legato a lei da una decennale amicizia. I due hanno ripercorso anni di vita e di carriera vissuti parallelamente, risvegliando emozioni antiche e coinvolgenti. La Venier, in seguito alla messa in onda, non ha resistito: condividendo repentinamente un post che racchiude l’essenza profonda di quanto è accaduto.

Mara Venier per Renato: la dedica a cuore aperto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Durante la trasmissione Renato e Mara si sono scambiati innumerevoli confidenze. A partire dalla messa in onda di un filmato che ha ripercorso amorevolmente i momenti salienti della carriera e le peculiarità caratteriali dell’immenso cantautore, è andata concludendosi con una dedica inaspettata. Nel mezzo dell’intervista, Renato, è stato invitato a interpretare una parte della poetica canzone Nei giardini che nessuno sa, composta da lui nel lontano 1994.

La richiesta del brano da parte della conduttrice non è stata casuale. Pare che fosse la sua preferita tra quelle composte dall’artista, soprattutto vista la reazione. la Venier riascoltandola sembrava rivivere alcuni ricordi riguardanti la sua mamma. Lì l’emozione, ha giocato la sua partita ed ha vinto. Non soltanto sugli animi dei due storici amici, bensì su quello del pubblico e dei telespettatori. A distanza di qualche ora la commozione è stata raddoppiata con un post sui social, attraverso le parole utilizzate della stessa Mara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Il post contenente il numero di ascolti della puntata è stato interamente dedicato a Renato, ringraziandolo per le emozioni che è riuscito come sempre e generosamente a suscitare. Mara, nella didascalia con tanto di cuoricini, ha poi esordito così: “ieri mi hai fatto commuovere…riflettere…pensare..un abbraccio immenso dalla tua sorcina che ti vuole tanto bene”.

