L’Eredità, Flavio Insinna incredulo di fronte alla gaffe di un concorrente

A L’Eredità, la risposta di un concorrente ha lasciato Flavio Insinna incredulo: la gaffe che ha fatto sorridere i telespettatori

Flavio Insinna è decisamente rimasto a bocca aperta durante la scorsa puntata de L’Eredità. Come spesso accade nel noto preserale di Rai 1, i concorrenti, presi dall’agitazione, forniscono risposte spiazzanti per gli spettatori. Un episodio simile è avvenuto proprio ieri, durante lo scontro fra Andrea e Nicoletta. I due, coinvolti in un duello, dovevano rispondere correttamente alla domanda posta da Flavio Insinna. Andrea, probabilmente tradito dall’emozione, ha fornito una risposta che ha sconvolto tutti. Persino il conduttore, che è abituato a simili gaffe, non è riuscito a trattenersi dal commentare.

L’Eredità, la gaffe che ha spiazzato tutti: lo choc di Flavio Insinna

I telespettatori dell’Eredità, non di rado, assistono alle gaffe improbabili dei concorrenti, presi dal timore di non fornire la risposta giusta nel tempo prestabilito. Durante la puntata di ieri sera, il duello fra Nicoletta e Andrea ha suscitato le risate del pubblico e dei presenti in studio. Quest’ultimo, sotto pressione, ha infatti fornito una risposta a dir poco sconvolgente.

Insinna ha chiesto ad Andrea la definizione di un “tipo di discorso scorrevole“. Il concorrente, ingannato dalla lettera “F”, ha azzardato la risposta “fallico“, salvo rendersi conto nell’immediato dell’errore commesso. Il conduttore, che riesce sempre ad ironizzare sulle gaffe dei partecipanti, ha sdrammatizzato la situazione con una battuta: “Siamo già su Blob“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Eredità (@leredita_fans)

Andrea, tratto in inganno dalla lettera iniziale della parola, ha poi risposto correttamente alla domanda, indicando quale termine appropriato “fluido“. Tuttavia, come c’era da aspettarsi, le sue parole hanno fatto in breve tempo il giro del web.