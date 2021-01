L’Eredità, la Rai Ferma la trasmissione: il motivo dell’arresto

L’Eredità questa sera non andrà in onda. Il gioco televisivo di Rai 1 condotto da Flavio Insinna tornerà regolarmente domani.

L’Eredità è sicuramente uno dei programmi più amati della nostra televisione, in particolare è una delle trasmissioni targate Rai più seguite. Il game show di Rai 1 è nato nel 2002: da 18 anni va regolarmente in onda e tiene incollati agli schermi milioni di italiani. Il gioco è stato presentato nel corso degli anni da conduttori di assoluto livello, da Amadeus a Carlo Conti, passando per il compianto Fabrizio Frizzi fino ad arrivare a Flavio Insinna. Per la giornata di oggi, però, c’è una bruttissima notizia per gli appassionati.

Questa sera l’Eredità non andrà in onda. Al suo posto la diretta del Tg1 condotta da Francesco Giorgino sull’ultima giornata delle consultazioni tenute dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’Eredità, la Rai cambia i palinsesti: quando tornerà in onda il programma

Flavio Insinna tornerà regolarmente domani in tv con il suo game. A cedere il posto allo speciale del Tg1 in questi giorni è stato anche Alberto Matano con la Vita in Diretta che si è visto cancellato il suo talk pomeridiano per tre giorni consecutivi. Insinna invece fino a ieri era andato regolarmente in onda alle 18:40. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, il game show tornerà in onda quindi domani sera. Non possono essere del tutto esclusi cambiamenti dell’ultimo minuto, proprio come successo nella giornata di oggi. La crisi di Governo è ovviamente la tematica più trattata dalle nostre televisioni: la situazione politica nel nostro paese non è ancora chiara.

Le ore concitate richiedono decisamente tutta l’attenzione dei media e delle televisioni: potrebbe arrivare la notizia di un mandato esplorativo a Fico o Casellati da parte di Mattarella. I fan di Flavio Insinna, in ogni modo, hanno un motivo per sorridere: questa sera andrà in onda la prima puntata del “Cantante Mascherato”, il reality condotto da Milly Carlucci in cui i personaggi famosi cantano nascondendosi con una maschera.

Ci sarà da divertirsi: i giurati dovranno infatti indovinare chi si nasconde dietro la maschera. Insieme all’amatissimo conduttore de ‘L’Eredità’, ci saranno Patty Bravo, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca.