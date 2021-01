La donna ha nascosto il cadavere della madre in un congelatore per 10 anni per celare il decesso al Comune.

Police in Japan have arrested a woman after the body of her dead mother was discovered in a freezer in her flat.

L’agghiacciante scoperta è avvenuta nella capitale del Giappone, dove una donna giapponese è stata arrestata “con l’accusa di occultamento di corpo femminile”. L’accusata è Yumi Yoshino, 48 anni, la quale ha nascosto per 10 anni la salma della madre. L’agghiacciante scoperta da parte delle autorità locali risale allo scorso mercoledì, 27 gennaio: il cadavere è stato rinvenuto in un congelatore all’interno di un appartamento di Tokyo. Secondo un rapporto ufficiale della polizia, l’imputata Yoshino ha confessato il crimine, nel timore di essere sfrattata dall’appartamento che condivideva con la madre. Difatti, l’abitazione è di proprietà del Comune e il contratto d’affitto dell’immobile era intestato alla vittima.

La macabra scoperta durante le pulizie

Il cadavere della donna è stato ritrovato durante le pulizie dell’appartamento: l’addetta alle faccende domestiche ha scoperto il corpo in un congelatore, nascosto all’interno di un armadio. Kyodo News, riferisce che la madre, che si ritiene avesse circa 60 anni al momento della sua morte. La donna era stata nominata per l’affitto dell’appartamento di proprietà di un complesso residenziale municipale della capitale. Già in ritardo con i pagamenti dell’affitto, la figlia era stata costretta a lasciare l’abitazione a metà gennaio.

Secondo quanto riportano i comunicati ufficiali, l’analisi post mortem non è stata in grado di determinare cause e dinamiche del decesso della vittima.

