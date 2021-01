Elton John, sapete perché mette occhiali stravaganti? Il motivo. Dopo il film “Rocketman” sulla sua vita, andato in onda su Canale Cinque qualche sera fa, tutti sono curiosi di saperne di più

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elton John (@eltonjohn)

Elton John ha scritto la storia della musica mondiale e non solo. In questi giorni si sta parlando molto di lui, in particolar modo dopo la messa in onda del film “Rocketman” che racconta la sua vita. In questo film vediamo Elton in quella che è stata la sua riabilitazione negli anni novanta, mentre ripercorre tutta la sua vita da bambino fino ad arrivare al punto in cui ha capito di aver bisogno di aiuto per disintossicarsi dall’alcol e dalla droga.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Mina Settembre, le rivelazioni di Davide Devenuto su Serena Rossi

Elton John e i suoi famosi occhiali stravaganti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elton John (@eltonjohn)

Per chi non ha vissuto quegli anni non ha potuto fare a meno di riconoscere in Elton uno stile particolare, stravagante, degli abiti eccentrici che hanno fatto la storia della moda. C’è un dettaglio in particolare, un accessorio di cui Elton non può fare a meno: gli occhiali. Nel corso degli anni ne abbiamo visti tanti, di varie forme e colori, ma perché è un accessorio così importante per lui?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Mina, perché non ha le sopracciglia? La cantante svela il mistero

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elton John (@eltonjohn)

Sono il suo segno di riconoscimento, qualcosa che lo distingue da tutti gli altri. Gli occhiali hanno sempre rappresentato il suo stile e la sua creatività. Infatti, dagli anni ottanta, ha cambiato stile di occhiali passando da forme stravaganti a colori più eccentrici, cambiamento che coincide con la sua evoluzione artistica passando dalla ribellione giovanile alla ricerca di uno stile più personale e coerente.