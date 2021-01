“Messi ha rovinato il Barcellona”, ecco le cifre record del suo ingaggio

Oltre mezzo miliardo di euro in quattro anni: sarebbero queste le cifre da record dell’ingaggio di Lionel Messi al Barcellona. Un contratto talmente esoso da mandare quasi in bancarotta il club spagnolo, che ha un miliardo di debito

Lionel Messi intascherà esattamente 555.237.619 euro lordi in quattro anni. Questa la cifra rivelata in esclusiva dal quotidiano spagnolo El Mundo, e che avrebbe prosciugato le casse della società catalana. La somma comprende lo stipendio fisso, i diritti di immagine, una serie di bonus multimilionari inediti, diverse indennità e una serie di benefici al raggiungimento di determinati obiettivi. Il contratto di Messi così stipulato si riferisce al periodo fra la stagione calcistica 2017/2018 e quella attuale. L’accordo sottoscritto dal Pallone d’oro è però in scadenza il 30 giugno, e già ci si chiede se il Barcellona riuscirà a trattenere ancora El Pulce.

Lionel Messi, le cifre record pubblicate per la prima volta

Entrando più nel dettaglio, il documento legale che lega Messi al Barça prevede quasi 139 milioni a stagione lordi, tra fisso e variabile. E anche due lautissimi premi: uno alla firma del contratto, che ammonta a oltre 115 milioni, e uno per la fedeltà alla squadra, da quasi 80 milioni. A questo punto, facendo due rapidi conti, Messi si è già accaparrato il 92% del contratto, se consideriamo anche le debacle dei blaugrana nelle ultime Champions League. Ma come mai questi numeri sono emersi solo ora?

Si tratterebbe di una fuga di notizie, che potrebbe costare molto cara al club spagnolo. Probabilmente è opera di qualcuno che punta a far pesare il costo del contratto di Messi alla dirigenza. Un costo davvero fuori dalla portata del Barcellona rispetto al suo bilancio: infatti la squadra ha già annunciato di essere in rosso, avendo accumulato debiti superiori al miliardo di euro. E ancora: il rapporto tra il campione argentino e i proprietari del Barça era già incrinato da tempo, e dopo questa rivelazione potrebbe deteriorarsi ulteriormente.

FC Barcelona contro El Mundo: “Messi non si tocca”

I dettagli del contratto di Messi sono comparsi oggi in esclusiva sulle pagine del seguitissimo quotidiano El Mundo, e a tal proposito il Barcellona fa sapere che: “si rammarica della sua pubblicazione dato che si tratta di un documento privato regolato dal principio di riservatezza tra le parti“.

In una nota ufficiale le squadra commenta così: “L’FC Barcelona nega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni legali contro il quotidiano El Mundo, per qualsiasi danno che possa essere causato a seguito di questa pubblicazione”. Infine i blaugrana prendono le parti di del loro ineguagliabile numero 10.

“L’FC Barcelona esprime il suo assoluto sostegno a Lionel Messi, soprattutto di fronte a qualsiasi tentativo di screditare la sua immagine e di danneggiare il suo rapporto con la società in cui ha lavorato per diventare il miglior giocatore del mondo e nella storia del calcio”.