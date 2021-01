Sono legumi di stagione amati dai romani e con ottime proprietà benefiche. Scopriamo i lupini

Non molti conoscono le grandi proprietà dei lupini ma sono validi alimenti per chi desidera depurare l’organismo e saziarsi in modo naturale

L’inverno ci porta sulle tavole alcuni prodotti straordinari in termini di proprietà benefiche per l’organismo, tra questi anche i lupini, legumi conosciuti dai tempi dei romani che ne erano ghiotti. Il loro nome completo è Lupinus albus, meglio conosciuto in Italia come lupino bianco, una pianta appartenente alla famiglia delle leguminose, come i ceci e fagioli.

La pianta dei lupini è presente su tutte le coste del bacino del mediterraneo, e fanno a buon viso parte della dieta divenuta patrimonio immateriale dell’Unesco per i suoi numerosi benefici. Inoltre sono da secoli coltivati sia per il potere nutrizionale ma anche per il loro contenuto di azoto che rende i terreni utilizzati per la coltivazione più fertili dopo il periodo a “maggese”.

Questi legumi, un tempo estremamente diffusi, sono stati pian piano abbandonati, per poi ritornare in auge negli ultimi anni grazie al lavoro costante di alcuni agricoltori che stanno cercando di far capire ai consumatori finali il loro immenso potenziale.

Lupini, proprietà e benefici

Sono infatti adatti sia all’alimentazione vegetariana e grazie anche al basso indice glicemico sono permessi anche in caso di diabete, contengono infatti solo 114 kcal ogni 100 grammi di parte edibile. Sono anche ricchissimi di fibre (4,8 grammi) che ne aumentano il potere saziante, diverse vitamine (soprattutto del gruppo B), di sali minerali e acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6.

Si pensi che le proteine presenti in questi legumi corrispondono a 38 grammi ogni 100 di prodotto, una quantità molto simile a quella della carne e superiore a quella delle uova, un’alternativa eccellente a chi desidera eliminare i componenti animali oppure ha intrapreso una dieta vegana.

I lupini risultano essere molto digeribili. Il loro consumo regolare promuove la salute dell’intestino, prevenendo la stitichezza e la sindrome dell’intestino irritabile. Recenti studi hanno confermato le loro proprietà benefiche nei confronti del cuore con una forte riduzione della pressione sanguigna e l’ipertensione.

Il lupino è importante anche per la salute dei capelli, è ricco di antiossidanti e proteine ​​che aiutano a sviluppare capelli forti e sani, migliorano la microcircolazione del cuoio capelluto. Un cuoio capelluto sano è l’ambiente perfetto per capelli sani e ne promuovono una crescita sana.