Belen e il gesto che indigna il web: “Sei incinta, ma cosa fai?”

La bellissima showgirl argentina ha pubblicato su Instagram un post che ha fatto il giro del web e l’attento pubblico del più popolare social network ha risposto con stupore e disapprovazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez nel bene e nel male fa sempre parlare di sé e probabilmente è proprio questa la sua forza che l’ha resa un personaggio sempre seguitissimo e al centro delle cronache ormai da anni.

“Nel bene e nel male purché se ne parli..”, avrebbe detto Oscar Wilde. E così è anche per la bella argentina che ogni cosa che fa non passa inosservata.

Anche se la più grande delle sorelle Rodriguez non ha ancora confermato le voci che girano sulla sua gravidanza, sembrerebbe che stia entrando nel quarto mese di gravidanza e che il secondogenito arrivi prima dell’estate.

La showgirl è al settimo cielo e agli amici più intimi avrebbe confessato: “Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto“.

Dopo la seconda separazione con l’ex marito Stefano De Martino, Belen avrebbe ritrovato la felicità accanto al giovane Antonino Spinalbanese che stando alle indiscrezioni le avrebbe donato il figlio che tanto desiderava. Recentemente la donna ha lanciato un’altra frecciatina a Stefano dicendo: “Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due”, riprendendo una frase di Scarface dal celebre film di Oliver Stone.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo, beauty selfie in camicetta sbottonata: che splendore – FOTO

Il gesto incriminato di Belen

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

LEGGI ANCHE –> L’Isola dei Famosi 2021, spunta il nome della ex gieffina come inviata

Ma tornando al gesto che i fans hanno notato e incriminato, si tratta di un post in cui la bella Belen in compagnia della sorella Cecilia fotografa un bicchiere di vino e scrive: “Che si rida, e che si beva, questo brindisi è mio, nessun me lo leva”.

Pronti i giudizi del popolo di Instagram: “Non si fa, sei incinta”, “Ma sei incinta e bevi?“, sono solo alcuni della pioggia di commenti che ha ricevuto l’argentina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Non è neanche dato sapere se nel bicchiere ci fosse del vino o una bibita analcolica, o se Belen l’abbia realmente bevuto, fatto sta che il pubblico non poteva che redarguirla su tale gesto.