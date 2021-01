Anna Tatangelo, beauty selfie in camicetta sbottonata: che splendore – FOTO

Anna Tatangelo scalda il cuore dei follower di Instagram con un selfie di bellezza davvero affascinante: l’outfit è da capogiro

La cantante rapper di Sora, Anna Tatangelo fa “impazzire” i follower di Instagram, con un outfit di assoluto valore. Già da un pò di tempo a questa parte, le preferenze sono tutte per lei, che non rinuncia a mettere in mostra tutto il suo fascino divino, tipico di una donna che ha fatto della sua vita, una vera e propria opera d’arte.

Dopo la deludente separazione con Gigi D’Alessio, la sua vita è completamente cambiata. Dal rapporto sentimentale, dove ancora tutt’oggi sembra rafforzare la condizione di “single”, al modo di intendere e interpretare la musica. L’artista insomma ha avuto un cambiamento radicale, che i suoi fan hanno più o meno accettato. Anche da un punto di vista estetico, dove è riuscita a rivoluzionare il proprio benessere, con un look affascinante e moderno

Anna Tatangelo, il backstage di “fuoco” spiazza i follower

Nonostante i numerosi cambiamenti apportati al suo stile di vita, Anna Tatangelo ha risentito fortemente degli effetti della pandemia. Era partita con il “piede sull’acceleratore”, costruendo le basi per un successo senza precedenti, poi la condizione sanitaria l’ha messa ai margini di un progetto che avrebbe attirato milioni di appassionati e amanti dei concerti.

In alternativa non si è fatta attendere la reazione sui social network, dove ha approfittato per mettersi al centro dell’attenzione, scoprendo al pubblico, gli “altarini” più intimi. Come nell’ultima occasione, dove ha ripreso nuovamente la “scalata” al successo, nelle vesti di partecipante al game show di Rai 1, “Affari Tuoi – Viva Gli Sposi”.

Nel pre-diretta televisivo, Anna Tatangelo ha pensato di condividere un momento di gioia con i propri sostenitori, immortalando il suo fascino in un backstage di “fuoco”. La camicetta nera sbottonata e il solito look illuminante aprono il cuore dei fan al sogno più bello che possano vivere.

Grazie ad un outfit nobile ed elegante, Anna ha voluto dare ancora una volta dimostrazione che per i suoi fan, lei ci sarà sempre, nel bene o nel male che sia