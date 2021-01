Maria Grazia Cucinotta ha fatto il pieno di likes su Instagram con una scollatura mundial e curve preponderanti: che eleganza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Nell’ultima performance di Instagram o meglio primo piano di assolutissimo valore, l’attrice Maria Grazia Cucinotta ha regalato un sorriso ai propri fan, in questo “mare di guai”. Anche lei in fondo spera di uscire presto da questa situazione difficile e invita i fan a seguire le sue “chicche” intellettuali.

“Finita la settimana…e spero finisca presto anche questo disordine generale….baci a voi ❤”. Il pensiero espresso da Maria Grazia è arrivato forte e chiaro alle orecchie dei più, i quali vorrebbero consolidare e rafforzare la propria posizione in società, augurandosi al più presto che questo incubo malvagio esca per sempre dalle nostre vite.

Love, peace e lifestyle sono gli ingredienti per uscire dal “tunnel”, Un primo passo verso un’attesissima vittoria, lo offre proprio la diretta interessata con una scollatura “pazzesca”. Il paesaggio di curve dominanti non poteva non passare inosservato, mentre alcuni si son domandati addirittura se indossasse o meno il reggiseno

Maria Grazia Cucinotta, un’attrice dal fascino vertiginoso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

La presentazione via social dell’ultima ora corrisponde il più delle volte alle occasioni imperdibili di vederla dominare la scena con il solito charme di bellezza sublime e angelica. Maria Grazia Cucinotta non si è fatta attendere neanche stavolta, deliziando il pubblico con uno scatto. Che si intreccia tra un mix di eleganza e di classe raffinatissime.

L’aspetto signorile dell’attrice siciliana è ormai agli occhi tutti, che sono rimasti al pari suo, con il “disordine più totale”, ma nella propria testa…Infatti i più generosi sono rimasti sbalorditi da un fascino così limpido e delicato, che si porta dietro da quando faceva la modella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Poi il sogno di diventare qualcuno nel mondo del cinema e dello spettacolo ha sovvertito i pronostici che la vedevano dominare la scena sule passerelle della moda. Per la carriera di attrice, infatti conserva un ricordo indelebile, per aver lavorato al fianco di Massimo Troisi, nella pellicola de “Il Postino”